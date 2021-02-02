Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu! 71 parça böyle sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser toplayan ve satan kişilere yönelik Beşiktaş'ta antikacı olarak faaliyet gösteren iki işyeri ve bir eve dün operasyon düzenledi.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taşınmaz mimari eserlerden söküldüğü değerlendirilen 71 adet çeşitli form ve biçimlerde kültür varlıkları ele geçirildi.

Adreslerde yakalanan 2 şüpheli hakkındaki "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen taşınmaz kültür varlıklarının İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği belirtildi.