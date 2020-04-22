Beyanname Vermeme Cezası Nedir? 2020 Beyanname Vermeme Cezası

Kişinin belli bir durum için resmi kuruluşa bildirme konusunda yazılı bildirim verdiği duruma beyanname denmektedir. Pek çok farklı etmen karşısında beyanname resmi kuruluşlara verilmek zorundadır. Aksi takdirde belli başlı bazı cezalar ile karşı karşıya kalınabilir.

Beyanname Vermeme Cezası Nedir?

Beyanname iki farklı şekilde verilmektedir. Bunlardan biri kağıt üzerinde diğeri ise elektronik olarak gerçekleşir. Bu konuda bazı beyannameler ise elektronik ortamda verilmek zorundadır. Eğer beyanname verilmez ise üç farklı beyanname cezası bulunmaktadır.

- Usulsüzlük cezası

- Vergi cezası

- Kaçakçılık cezası

2020 Beyanname Vermeme Cezası

2020 beyanname vermeme cezası duruma bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

- Birinci sınıf tüccarlar ve meslek erbabı konusunda 2300 TL

- İkinci sınıf tüccarlar ve defter tutan çiftçiler için 1.200 TL

- Bu iki maddenin dışında kalan diğer unsurlar için ise 600 TL

Bunlar mutlaka ödenmesi gereken güncel beyanname cezalarıdır. Yürürlüğe girmiş olan kararname noktasında eğer zamanında bu cezalar ödenmezse belirle yüzlüler üzerinden daha fazla artış göstermektedir. Tabi cezanın türüne bağlı olarak yine beyanname konusunda farklı cezalar ile karşı karşıya kalınabilir.