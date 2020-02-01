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01.02.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Beyaz Kıta’daki yeni sefer için geri sayım

Türkiye’nin Antarktika’ya düzenleyeceği dördüncü sefer için geri sayım başladı. Beyaz Kıta’ya dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde görev yapacak 24 bilim insanı, sefer öncesi “Hayatta kalma” eğitimi aldı.

Beyaz Kıta’daki yeni sefer için geri sayım

Türkiye, 24 kişiden oluşan bilim heyeti ile Antarktika’ya 4. Bilim Seferi’ni düzenlemeye hazırlanıyor. Beyaz Kıta’ya 9 Şubat başlayacak dördüncü Antarktika Bilim Seferi öncesinde, 24 kişilik bir ekibe önceki gün Tuzla’da bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nde uygulamalı olarak Antarktika’da hayatta kalmanın püf noktaları anlatıldı.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını alan katılımcılar, Beyaz Kıta Antarktika’da stratejik ve önemli bölgelerde başta iklim değişikliği ve deniz araştırma çalışmaları olmak üzere 15 bilimsel çalışma gerçekleştirilecek. Bu seferle Türkiye, gözlemci olarak bulunduğu Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde “danışman ülke” statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, ekibe Antarktika’nın Güney Shetland takım adalarından King George Adası’na kadar eşlik edecek. 

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