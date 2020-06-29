29.06.2020 - 17:24 | | DHA
Beykoz'da 40 bin adet sahte araç filtresi ele geçirildi
Son dakika haberi... Beykoz'da polis ekipleri üretim yapılan 3 ayrı depoya düzenlediği operasyonda 40 bin adet sahte araç filtresi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda sahte araç filtresi üretimi yapılan 3 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Beykoz Polonezköy Yolu üzerinde imalathane olarak kullanılan bir depoya giren ekipler, satışa hazır halde bulunan binlerce hava, yağ ve yakıt filtresi ele geçirdi. 3 ayrı depoda toplam 40 bin sahte araç filtresi olduğu tespit edildi. Öte yandan, üretilen sahte filtrelerin üzerlerine çeşitli araç markalarının etiketlerinin yapıştırıldığı makineler de görüntülendi. Ayrıca filtrelerin bir kısmı ise 4 ayrı kamyona yüklenmiş halde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen sahte filtrelerin Milli Emlak Deposu'na gönderileceği öğrenildi.
İzmir'de oto yıkamacıda yavru köpeğe uygulanan şiddet kameraya yansıdıSon dakika haberi... İzmir'in Aliağa ilçesinde oto yıkamacıya gelen O.A.'nın kirlendiği için yavru köpeğine uyguladığı şiddet anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine polis soruşturma başlattı.