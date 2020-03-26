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26.03.2020 - 16:18 | | DHA

Beykoz'da "Corona virüs mezarlığı" tartışması

Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin defni için Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı belirlendi. Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu iddia ederek önlem alınmasını istedi.

Beykoz'da "Corona virüs mezarlığı" tartışması
İstanbul'da "Corona virüs mezarlığı" tartışması
İstanbul'da "Corona virüs mezarlığı" tartışması
İstanbul'da "Corona virüs mezarlığı" tartışması
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Bilim Kurulu ve Diyanet'in tavsiye ve kararları doğrultusunda, İstanbul'da Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler buralara gömülmeye başlandı. Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı'na da definler yapıldı. Ancak Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Mahallede  oturan ve bölgede yerleşim yerleriyle okullar olduğunu ifade Abdurrahman Öz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası için defin yeri olarak Çavuşbaşı belirlenmiş. Çevreye baktığınızda burası bir yerleşim alanı. Ben burada yaşayan bir vatandaşım. Burada okullar var. Bu okullarda çocuklar eğitim görüyor. Burası bir cadde. Caddenin hemen altı mezarlık. Bu sakıncalıysa bu kadar yerleşim alanı içine defin niçin yapılıyor? Niye rahatsızız? Bir tehlike olmasa bu insanların da aile mezarlıkları vardır. Demek ki bir sakınca ve problem var" dedi.

MEZARLIK GİRİŞİNDE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BEKLİYOR

Baklacı mahallesi sakinlerinin mezarlığın önünde toplanması üzerine bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri vatandaşları mezarlığın önünden uzaklaştırdı.

Çevik kuvvet ekipleri Baklacı Mezarlığı girişinde beklemeye başladı. Öte yandan mezarlığın arka tarafında ormanlık bölgede bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.  

Beykozda Corona virüs mezarlığı tartışması

 

 

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