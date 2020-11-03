Beykoz'da kaza! Yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çavuşbaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Ebubekir Gülhan'ın kullandığı kamyonetle Yunus Emre Özger'in kullandığı otomobil çarpıştı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilde sürücü Özger araç içinde sıkıştı. Kazayı yara almadan atlatan arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı.

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kamyonet sürücüsü Ebubekir Gülhan, "Yukardan geliyordum, önümden otomobiller geçti. Otomobil de önüme geçmeye çalışınca yavaşladım ama duramayarak çarptım." diye konuştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.