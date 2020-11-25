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25.11.2020 - 13:47 | | DHA

Beykoz'da operasyon! 658 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Beykoz'da düzenlenen operasyonda Helenistik, Roma, Bizans dönemleri ve İslami eserlerinin yanı sıra çeşitli fosillerin de olduğu toplam 658 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Beykoz'da operasyon! 658 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Beykoz'da bulunan bir adreste çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese dün polis ekipleri operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda aralarında Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi, İslami eserler ile çeşitli fosillerin de olduğu 658 parça tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserler arasında çeşitli dönemlere ait bronz ok, mızrak uçları, kültür varlıklarına ait mimari parçalar, çeşitli dönemlere ait heykel başları, sikkeler, gözyaşı şişeleri, terakota parçaları, amforalar, pişmiş toprak kap ve kandillerinde bulunurken, eserler arkeoloji müzesine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Düzenlenen operasyonda bir kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

 

 

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