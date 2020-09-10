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10.09.2020 - 17:24 | | DHA

Beykoz'da orman yangını

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Beykoz'da orman yangını

Yangın saat 16.00 sıralarında Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Beykoz, Kavacık, Bozhane ve Riva ekipleri müdahale etti. Çalışmalara yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Yangın alanına polis ekipleri de sevkedildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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