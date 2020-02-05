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05.02.2020 - 17:56 | | DHA

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı

Tayvan uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı

Kabin memuru önceki gece saatlerinde, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılan ve bir süre önce Tayvan uçuşu yaptığı öğrenilen kabin memuru, daha sonra hastanenin izole müşahade odasına alınmıştı. Geceyi hastanede geçiren kadın, tahlillerinin temiz çıkmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

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