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11.02.2020 - 10:24 | | DHA

Beylikdüzü'nde 90 akü ve 3 bilgisayarı böyle çaldılar

İstanbul, Beylikdüzü’ndeki Haramidere Organize Sanayi Sitesi’nde bir iş yerine gelen 4 kişi, içerideki 90 akü ile 3 bilgisayarı çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde 90 akü ve 3 bilgisayarı böyle çaldılar

Hırsızlık, saat 07.00 sıralarında Haramidere Organize Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre şüpheliler, hafif ticari bir araçla Mehmet Yaşar’a ait oto elektrik ve yedek parça dükkanına yanaşıyor. Şüphelilerden ikisi araçtan iner inmez yanlarında getirdikleri makaslarla kepenkleri keserek içeriye giriyor. İki kişi 3-4 aküyü içeriden arka koltukları sökülmüş hafif ticari araca taşırken, şüphelilerden birinin içeride bunları istiflediği, sürücünün ise direksiyondan ayrılmadığı dikkati çekiyor. Hırsızlığın meydana geldiği sokakta, F Blok önünden geçen birini görünce arka kapıyı kapatarak uzaklaşır gibi yapan şüphelilerin kısa süre sonra tekrar dönerek hırsızlığa devam ettiği görülüyor.

İŞ YERİ SAHİBİ: ZARARIM YAKLASIK 150 BİN TL, SUÇLULAR BULUNSUN

Mehmet Yaşar, "Saat 07.30 sıralarında içeri giriyorlar, saat 08.01’de ayrılıyorlar. İçeride 90 kadar akü, araç arıza tespitinde kullandığım iki dizüstü bilgisayarımı ve profesyonel arıza tespit cihazını, kullanılmamış iki dinamoyu alıp gitmişler” dedi. Yaşar, yaklaşık 150 bin TL tutarındaki hırsızlık olayı ile birlikte çok zor durumda kaldığını, şüphelilerin yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmasını istediğini belirterek, "Sanayi Sitesi güvenliği hırsızlığın kapıların açılmasından sonra meydana geldiği için sorumluluğunun bulunmadığını savunuyor. Aracın plakası da açıkça görülüyor. Şüphelilerin yakalanmasını bekliyorum” dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

 

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