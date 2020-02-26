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26.02.2020 - 16:24 | | DHA

Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçakladı

Beylikdüzü'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçakladı

Olay Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

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