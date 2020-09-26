26.09.2020 - 14:54 | | DHA
Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği
Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı. Avm'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.
Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtardı. İtfaiye ekiplerini yangına müdahalesi sürüyor.
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