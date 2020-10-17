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17.10.2020 - 10:57 | | DHA

Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı

Beylikdüzü'nde özel bir bakım merkezinden başka bakım merkezine nakledilen 4 kişiden biri yolda fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sırasında koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde izole olması gereken ve buna rağmen bakım merkezinin aracını kullanmayı sürdürdüğü ortaya çıkan şoföre para cezası kesildi.

Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı

Olay, Dereağzı Mahallesi Karacaoğlan Caddesinde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir bakım merkezinden başka bakım merkezine nakledilen 4 kişiden biri yolda fenalaştı. Karacaoğlan Caddesi üzerindeki bakım merkezine hastaları getiren aracın şoförü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan yaşlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, şoförün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle evde izole altında olması gerektiği belirlendi. Polis ekipleri, 3 bin 180 lira ceza kestikleri şoförü, ambulansla evine gönderdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beylikdüzünde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı

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