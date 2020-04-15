15.04.2020 - 16:48 | | TEM
Beylikdüzü'nde feci kaza! Yol tamamen trafiğe kapandı
İstanbul Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 TIR'ın karıştığı kazada sürücülerden biri TIR'da sıkıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.
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Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!Ankara’da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için gelen vatandaşa sadece çarşaflı olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.