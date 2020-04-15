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15.04.2020 - 16:48 | | TEM

Beylikdüzü'nde feci kaza! Yol tamamen trafiğe kapandı

İstanbul Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 TIR'ın karıştığı kazada sürücülerden biri TIR'da sıkıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Beylikdüzü'nde feci kaza! Yol tamamen trafiğe kapandı

AYRINTILAR GELİYOR...

Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!Ankara’da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için gelen vatandaşa sadece çarşaflı olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.
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