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16.06.2020 - 11:14 | | DHA

Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar... Çatıyı alevler sardı

İstanbul Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar... Çatıyı alevler sardı

Ayrıntılar geliyor... 

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