16.06.2020 - 11:14 | | DHA
Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar... Çatıyı alevler sardı
İstanbul Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
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Karadeniz'deki labirenti andıran üst geçitler görenleri şaşırtıyorKaradeniz Bölgesi'nde zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, ortaya ilginç yapılar çıkarıyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen üst geçitler, labirenti andıran görüntüleri ile görenleri şaşırtıyor.