Beylikdüzü'nde minibüslere havadan denetim

İstanbul Beylikdüzü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler kapsamında D-100 Karayolu üzerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında maske ve ayakta yolcu yasağına yönelik denetleme yapıldı.

Denetimlerde maske takmayan yolculara ve toplu taşımada ayakta yolcu taşıma kuralına uymayan sürücülere 900 liradan 3 bin 150 liraya kadar cezai işlem uygulanması için tutanak düzenlendi.

FAZLA YOLCUSUNU İNDİRENLER DRONE İLE HAVADAN TESPİT



Yapılan denetimlerde drone da kullanıldı. Toplu taşıma araçlarının şoförleri, birbirlerine denetleme ile ilgili haber vermesi sonrasında denetleme noktasının gelmeden fazla yolcularını indiren şoförler drone ile tespit edildi. Polisin durdurduğu minibüste sürücü fazla yolcu olmadığını iddia ederken bir yolcu da denetleme noktası gerisinde fazla yolcuların indirildiğini söyledi.