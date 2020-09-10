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10.09.2020 - 17:58 | | DHA

Beylikdüzü'nde minibüslere havadan denetim

Beylikdüzü'nde corona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde, denetleme noktasına gelmeden fazla yolcuları indiren minibüs şoförleri drone ile havadan tespit edildi. Fazla yolcu alan şoförlere ceza kesildi.

Beylikdüzü'nde minibüslere havadan denetim

İstanbul Beylikdüzü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler kapsamında D-100 Karayolu üzerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında maske ve ayakta yolcu yasağına yönelik denetleme yapıldı.

Denetimlerde maske takmayan yolculara ve toplu taşımada ayakta yolcu taşıma kuralına uymayan sürücülere 900 liradan 3 bin 150 liraya kadar cezai işlem uygulanması için tutanak düzenlendi. 

FAZLA YOLCUSUNU İNDİRENLER DRONE İLE HAVADAN TESPİT

Yapılan denetimlerde drone da kullanıldı. Toplu taşıma araçlarının şoförleri, birbirlerine denetleme ile ilgili haber vermesi sonrasında denetleme noktasının gelmeden fazla yolcularını indiren şoförler drone ile tespit edildi. Polisin durdurduğu minibüste sürücü fazla yolcu olmadığını iddia ederken bir yolcu da denetleme noktası gerisinde fazla yolcuların indirildiğini söyledi. 

Beylikdüzünde minibüslere havadan denetim

İstanbul'da piton operasyonu!Başakşehir'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 6 piton yılanı ele geçirildi. Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, konu ile ilgili 2 kişiye adli işlem yapıldı.
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