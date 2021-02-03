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03.02.2021 - 10:12 | | DHA

Beylikdüzü'nde minibüstekiler taksiciyi dövdü, İETT şoförü ayırdı

Olay Beylikdüzü'nde yaşandı. Taksiyle panelvan minibüs arasındaki kaza sonrası 3 kişi taksiciyi darp etti. İETT şoförü kavgayı ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasında yansıdı.

Görüntüler, dün akşam Beylikdüzü'nde kaydedildi. Taksi şoförü ile önünde giden panelvan tipi minibüsün sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsteki 1'i kadın 4 kişi aşağıya indi. Taksici ile tartışmaya başlayan minibüstekiler, daha sonra taksiciye saldırdı.

Kadının araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, 3 kişi taksiciye tekme ve tokatlarla darp etmeye başladı. Bu sırada kaza nedeniyle bir İETT otobüsü de yolda kaldı. İETT şoförü ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflar ayrılırken, taksicinin '1 kişiye 3 kişi saldırır mı?' demesi üzerine minibüstekiler tekrar taksiciye saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anları ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Beylikdüzü'nde minibüstekiler taksiciyi dövdü, İETT şoförü ayırdıTaksiyle panelvan minibüs arasındaki kaza sonrası 3 kişi taksiciyi darp etti. İETT şoförü kavgayı ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasında yansıdı.
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