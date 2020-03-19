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19.03.2020 - 07:38 | | DHA

Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı

Beylikdüzü'nde bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 05.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi D-100 Yan yolda bulunan bir otelde çıktı. 4  katlı otelin arka tarafında bulunan  dış cephe kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Büyüyen alevler diğer cepheye de sıçradı. Otel çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, otelde bulunan müşterilerde dışarı çıkarıldı.

Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda binada maddi zarar meydana gelirken, her hangi bir yaralanma yaşanmadı.

Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandıBeylikdüzü'nde bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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