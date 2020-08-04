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04.08.2020 - 12:48 | | DHA

Beyoğlu'nda bir kişi tartıştığı abisini silahla vurdu!

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi anlaşmazlık yaşadığı abisini vurarak kayıplara karıştı. Yaralı abi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyoğlu'nda bir kişi tartıştığı abisini silahla vurdu!

Olay, Beyoğlu, Örnektepe, Sivaseli Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeş oldukları öğrenilen Ömer Y. ve Veli Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veli Y. silahını çıkararak ağabeyine ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Y. kanlar içinde yere yığılırken ağabeyini vuran Veli Y. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Silah sesi üzerine eve gelen aile yakınları Ömer Y.'nin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ömer Y.'yi ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayın gerçekleştiği ev içerisinde incelemelerde bulundu. Ağabeyini yaralayarak olay yerinden kaçan Veli Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Aile yakınları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

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