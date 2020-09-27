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27.09.2020 - 16:06 | | DHA

Beyoğlu'nda Faslı çifte gasp dehşeti! 2 bin dolarla kaçtılar

İstanbul Beyoğlu’nda Galata Kulesi yakınlarında gezen Faslı aile, bebek arabalarına çarpan kişiler tarafından gaspedildi. Çiftin yaklaşık 2 bin dolarını alan gaspçıların aileyi takibi, kovalamaca, kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda Faslı çifte gasp dehşeti! 2 bin dolarla kaçtılar

Olay saat 12 30 sıralarında Galata Kulesi sokakta meydana geldi. Faslı çift, üç yaşındaki çocukları ile dolaşırken bir otomobil ile yaklaşan şüpheliler, bebek arabasına çarptı. Çift, sürücü ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada şüpheliler, çifti darp ederken çantalarındaki yaklaşık 2000 doları da alıp kaçtı. Şüphelilerin aileyi takibi, çiftin şüphelilerin aracının önünü kesmeye çalışması, otomobilin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredeki bir görgü tanığı, kavga zannettiği bir gürültü duyduğunu, olay yerine geldiğinde ise bir otomobilin bebek arabasına çarptığını öğrendiğini belirterek, "Adamın 2000 dolarını alıp kaçmışlar" dedi.

Faslı ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis plakasını tespit ettiği otomobille kaçan şüphelileri arıyor.

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