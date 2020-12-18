Olay, saat 14.45 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸandÄ±. Ä°stiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak'ta yÃ¼rÃ¼yen Hasan Ã‡. (20) elindeki kÄ±lÄ±Ã§la Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesen Ã‡.E'nin(18) saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Hasan Ã‡.'yi kÄ±lÄ±Ã§la elinden yaralayan Ã‡.E, 50 lirasÄ±nÄ±n gasp ederek olay yerinden kaÃ§tÄ±. AlÄ±nan ihbar Ã¼zerine harekete geÃ§en BeyoÄŸlu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Devriye gezerek bÃ¼tÃ¼n sokaklarÄ± didik didik arayan BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Motosikletli Yunus ve Mobil Park ekipleri Ã‡.E'yi ara sokakta yakaladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã‡.E'nin Ã¼stÃ¼nden Ã§Ä±kan, olayda kullandÄ±ÄŸÄ± kÄ±lÄ±ca el konulurken, gasp ettiÄŸi 50 lira da Ã¼stÃ¼nden Ã§Ä±ktÄ±.

ÅžÃ¼pheli daha sonra iÅŸlemler iÃ§in polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KÄ±lÄ±Ã§lÄ± saldÄ±rÄ±da elinden yaralan Hasan Ã‡. tedavisinin ardÄ±n ifadesi iÃ§in polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hasan Ã‡.'nin gasp edilen 50 lirasÄ± burada polis tarafÄ±ndan kendisine teslim edildi.