Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 15 AralÄ±k'ta saat 20.20'de BeyoÄŸlu HalÄ±cÄ±oÄŸlu Mahallesi'nde Y.T.S.'nin tabanca ile vurularak yaralanmasÄ±na iliÅŸkin ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Harekete geÃ§en ve Ã§evrede bulunan gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n inceleyen polis ekipleri, olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikleri tespit edilen Zekeriya Berkay K., (20), Mustafa Åžefik Ã–., (19) ve yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k K.K.'yÄ± dÃ¼n yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼pheliler, olayda kullandÄ±klarÄ± silahlarÄ± olay yerine yakÄ±n bir yerde bulunan Ã§alÄ±lÄ±k alana attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YapÄ±lan aramalarda olayda kullanÄ±lan 3 adet tabanca ve 12 adet fiÅŸek ele geÃ§irildi. Polis,Â ÅŸÃ¼phelilerin olayda yaralanan Y.T.S.'yiÂ husumetli olduklarÄ± kiÅŸiye benzeterek silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediklerini deÄŸerlendirirken, "Kasten Yaralama" suÃ§undanÂ adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheliler Mustafa Åžefik Ã–., Zekeriya Berkay K., ve yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k K.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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