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23.12.2020 - 11:00 | | DHA

Beyoğlu'nda temele düşen inşaat işçisi kurtarıldı

İstanbul Beyoğlu'nda inşaat temel çalışması yapan işçi, 20 metre yüksekten düştü. İtfaiye ekipleri tarafından bir saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda temele düşen inşaat işçisi kurtarıldı

Olay, Beyoğlu Piripaşa Mahallesi İlaç Sokak üzerinde bulunan inşaatta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İnşaata çalışmaya gelen kalıp işçisi Hamit Adıyaman, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek 20 metre yüksekten inşaatın zeminine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, halatlarla inşaatın zeminine indi. Yaralı işçi, sedyeye sarılarak halatlarla yukarı çekildi. Vücudunda kırıklar olan işçi ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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