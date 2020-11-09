09.11.2020 - 10:33 | | AA
Beypazarı'nda traktör uçuruma devrildi: 2 ölü
Ankara'nın Baypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hamlalar Mahallesi'ndeki ormanlık alana kışlık odun yapmak için giden Nurettin Çiftçi'nin kullandığı 06 BDT 08 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü Nurettin ile eşi Hatice Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.
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