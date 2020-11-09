Beypazarı'nda traktör uçuruma devrildi: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hamlalar Mahallesi'ndeki ormanlık alana kışlık odun yapmak için giden Nurettin Çiftçi'nin kullandığı 06 BDT 08 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Nurettin ile eşi Hatice Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.