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04.05.2020 - 13:29 | | DHA

Beyşehir Gölü'nden kanala sürüklenen balıkları kurtardılar

Konya'da 2 genç, balıkların Beyşehir Gölü'den akan suyla tarımsal sulama kanalına sürüklendiğini gördü. Kanala inen gençler, balıkları su seviyesinin yüksek olduğu bölgeye atarak, kurtardı.

Beyşehir Gölü'nden kanala sürüklenen balıkları kurtardılar

Beyşehir Gölü'nden tarımsal sulamada kullanılmak üzere Beyşehir Soğla Apa kanalına su verildi. Bunun üzerine göldeki balıkların bir kısmı da suyun akıntısıyla birlikte kanala sürüklendi. Durumu fark eden Mustafa Karaboyun (22) ve Muhammed Doğu (21), az seviyede su bulunan kanala girip, sürüklenen balıkları gerideki su seviyesinin yüksek olduğu bölgeye atarak, kurtardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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