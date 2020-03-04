Bıçağı karnına saplayıp, intihar etti

Olay, sabah saatlerinde, İzmit Tavşantepe Mahallesi'ndeki Mesut Sokak'ta meydana geldi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçi Sait Ö. (45), evde yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.

Sait Ö.'nün yakınlarının haber vermesi üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sait Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ise olay yerindeki incelemelerinin ardından Sait Ö.'nün, ekmek bıçağını karın boşluğuna saplayarak, intihar ettiğini tespit etti.

Sait Ö.'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası Sait Ö.'nün bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Sait Ö.'nün intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.