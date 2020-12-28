MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bıçaklandığı ihbarında bulundu, gerçek bambaşka çıktı!
ABONE OL
28.12.2020 - 09:47 | | İHA

Bıçaklandığı ihbarında bulundu, gerçek bambaşka çıktı!

Sivas’ta binaya giren hırsız tarafından bıçaklandığını iddia ederek ekipleri harekete geçiren şahsın, kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı.

Bıçaklandığı ihbarında bulundu, gerçek bambaşka çıktı!

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 6. sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan G.T. isimli şahıs, 112 acil çağrı merkezini arayarak binaya giren hırsız tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan şahsa müdahale etti. Polis ekipleri, G.T.’nin iddiası üzerine hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Yaralı şahıs, bir süre sonra polis ekiplerine kendi kendine zarar verdiğini söyledi. G.T. sağlık ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın hastanedeki müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, şahsın kendini bıçakladığını iddia ettiği hırsızın siyah maskeli olduğunu söylemesiyse dikkat çekti.

 

Kıskançlık krizine girip kendisinden 19 yaş küçük eşini bıçakladı!Adana’da İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), dini nikahla birlikte yaşadığı Kevser El-İsa Hasan'ı (20) kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp, banyoda belinden ve sırtından bıçaklayarak, yaraladı. Suriyeli genç kadın, hastaneye kaldırılırken, vatandaşı Suphi ise gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2021 Asgari ücret belli oluyor... Asgari ücret için milyonların gözü Asgari ücret son toplantısından çıkacak kararda

2021 Asgari ücret belli oluyor... Asgari ücret için milyonların gözü Asgari ücret son toplantısından çıkacak kararda

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

IHA - Türkiye’de bu ölçekte ilk ve tek olan, dünya standartlarındaki merkezde enfeksiyon hastalıkları araştırılacak

IHA - Türkiye’de bu ölçekte ilk ve tek olan, dünya standartlarındaki merkezde enfeksiyon hastalıkları araştırılacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet