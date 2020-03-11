BÄ±Ã§aklÄ± cinayete 18 yÄ±l hapis

Olay, 21 MayÄ±s 2019 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. AralarÄ±nda husumet olan iki aile adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda cadde Ã¼zerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°ki grup ilk Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ olarak tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. SÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Zafer Ã‡Ä±nar yanÄ±nda bulundurduÄŸu bÄ±Ã§akla HakkÄ± Turgutâ€™u kalbinden bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. BÄ±Ã§aklanan ÅŸahsÄ±n yakÄ±nlarÄ± karÅŸÄ± tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldÄ±rdÄ±. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalanan Zafer Ã‡Ä±nar ve kavgaya karÄ±ÅŸan abisi Sadri Ã‡Ä±nar tutuklanarak cezaevine konuldu. Erzurum 4'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davada Sadri Ã‡Ä±nar'Ä±n tahliyesine karar verilirken, kardeÅŸi Zafer Ã‡Ä±nar ise â€˜kasten adam Ã¶ldÃ¼rmeâ€™ suÃ§undan haksÄ±z tahrik indirimi uygulanarak 18 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

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