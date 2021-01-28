Bıçaklı saldırgana 15 yıl hapis istendi

İstanbul Beşiktaş’ta 6 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Hemşire Ceylan Gündüz’ü darp ettiği için gözaltına alınan serbest bırakıldıktan bir gün sonra ise boğazından bıçaklayarak yaralayan Nazir Ilgın bu kez tutuklanmış ve hakkında, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Ceylan Gündüz’ün olaydan bir gün önce şikayetçi olduğunu belirterek, ertesi gün de sanığın yaşadığı ikamette Ceylan hemşirenin peşine düştüğünü ve mahallede iş dönüşü karşısını çıktığına değindi. Sanığın konuşmak istediği ancak Ceylan Gündüz’ün bu isteği reddettiği belirtilen mütalaada, “Bunun üzerine sanığın yanında getirdiği bıçağı çıkarıp Ceylan Gündüz’ün boynuna doğru hamle yaparak hem boyun bölgesinden hem de vücudunun farklı yerlerinden öldürmek amacıyla bıçaklayarak ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediği sabit olduğundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep olunur” denildi. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Nazir Ilgın, mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, “Olay aniden gelişti. Ben katılanın elbisesine zarar vermek amacıyla anlık bir sinirle eylemi gerçekleştirdim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Daha önce hiçbir suça karışmadım. Mağdur oldum. Eylemin yaralama olarak kabul edilmesini ve tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.