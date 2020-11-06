Bıçaktaki DNA izi 20 yıl sonra bulundu

İstanbul’da 20 yıl önce 12 bıçak ve çekiç darbeleriyle hunharca öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde zaman aşımına 2 ay kala şok gelişme yaşandı.

Kadıköy, İçerenköy’de 4 Ocak 2001 tarihinde yaşanan olayda, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde ölü olarak bulunmuştu. Vücudunda 13 bıçak darbesi ve başında çekiç darbesi izleri bulunan altıncı sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş’ın katil zanlısının küçük kızın boğazını ve sol bileğini kopma noktasına gelinceye kadar kestiği de tespit edilmişti. Cinayet Büro ekipleri, o dönem yapılan çalışmalarda, küçük kızın öldürüldüğü odada, bazı delillere ulaşmıştı. Olay yerinde yapılan incelemede Çinkitaş’ın avucunda saç telleri bulan ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulamayan ekipler, Hande Çinkitaş’a ait olduğunu tespit ettiği saç tellerinin katil ya da katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesilerek cinayet mahalline dağıtıldığını belirlenmişti. Yine yapılan çalışmalarda evin kapısında zorlama izinin olmamasından katilin tanıdık biri olmasının yüksek ihtimal olduğunu değerlendiren ekipler, saç telleri incelemesinde saçların kıl köklerinin olmaması sebebiyle sonuca ulaşamamış, cinayet aleti olarak el konan bıçakta da bulguya ulaşamamıştı.

Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen medyada sık sık yer alan cinayetle ilgili yeniden incelemeye alınan suç aleti bıçağı yurt dışından özel olarak getirilerek ilk defa kullanılan bir kitle inceleyen ekipler, bıçağın keskin tarafında yeni deri parçacıklarına rastladı. Deri parçacıkları üzerinde DNA testi yapan ekipler, parçacıkların Hande’nin babası Nezih Çinkitaş’a ait olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen polis, önceki gün baba Nezih Çinkitaş ile cinayetten sonra ayrı yaşamaya başlayan ve boşanma davaları hala süren üvey anne Şehnaz Çinkitaş ve komşuları Hacı Osman K.’yı gözaltına alıp emniyete götürdü.

Emniyette yapılan ilk sorgularında suçlamaları kabul etmeyip suçu birbirlerinin üzerine atan Çinkitaş çiftinden Şehnaz Çinkitaş’ın “Ben öldürmedim, öldürse öldürse eşim öldürmüştür” şeklinde ifade verdiği öğrenilirken, Nezih Çinkitaş’ın da cinayet suçlamasını kabul etmeyip eşinin yapmış olabileceği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Şehnaz Çinkitaş ve Nezih Çinkitaş tutuklanırken, Hacı Osman K. serbest bırakıldı.

Annenin çığlığı

Kızı Hande Çinkitaş’ın katillerinin yıllar sonra ortaya çıktığını öğrenen Candan Turgay, haber alır almaz çığlık atmaya başladı. Candan Turgay’ın eşi Erhan Turgay, “Şu an kardeşiyle bile görüşemeyecek halde. Katillerin yakalandığını öğrenince evde çığlık atmaya başladı. Bir yandan ağladı ve titremeye başladı. 20 yıldır katillerin peşini bırakmadı. Şu an kendinde değil” dedi.