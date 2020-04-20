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20.04.2020 - 20:09 |

Biçim Eş Anlamlısı Nedir? Biçim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Biçim kelimesinin aynı zamanda gündelik yaşamda yaygın olarak kullanıldığı bir eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Bu karşılığı öğrenmek suretiyle değişik noktalarda ve cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Biçim eş anlamlısı nedir? Biçim kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

Biçim Eş Anlamlısı Nedir? Biçim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu açısından biçim kelimesi ‘şekil’ eş anlamı ile beraber karşılık buluyor. Bir konuyu açıklamak için yapılan çizim olarak da öne çıkan biçim, herhangi bir görsel için söylenecek görüntü olarak da ele alınmaktadır.

Biçim Eş Anlamlısı Nedir?

Biçim kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘şekil’ sözcüğünü aynı anlam ifadesi ile beraber değerlendirebilirsiniz. Özellikle gündelik yaşam içerisinde hem şekil hem de biçim kelimeleri aynı oranda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yazılışları farklı olsa dahi taşıdıkları anlam üzerinden eş anlamlı biçimde değerlendirilebilir.

Biçim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Bir durumu tabir edebilmek için ele alınan çizim olarak biçim ifade edilmektedir. Bu biçim Aynı zamanda şekil eş anlamlısı üzerinden de değerlendirilir. Aynı zamanda herhangi bir duruma verilmiş görsele de biçim denmektedir. Hem şekil hem de biçim kelimelerini eş anlamlı olarak cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

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