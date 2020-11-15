Biga’da 2 köye koronavirüs kısıtlaması

Biga ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Güvemalan köyü ve 30 kilometre uzaklıktaki Kemer köyüne Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlamalar getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Güvemalan köyü sakinlerinden Enes Erdem, “Köyümüzde yaklaşık 20 kişide Covid-19 çıktığı için bazı kısıtlamalar geldi. Bizler tedbiri elden bırakmıyoruz ama maalesef aile ziyaretine giden insanlar, düğüne katılan insanlar virüsü kapıp köyümüze getirdi. Komşulara yayarak bunu 18-20 kişiye kadar çıkardıkları için görüldüğü gibi kısıtlamalar başladı. Kahvehaneler ve cami kapatıldı” dedi.