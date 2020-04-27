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27.04.2020 - 17:38 | | DHA

Biga'da 339 adet kaçak dezenfektan ele geçirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak olarak üretilen 339 adet dezenfektan ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Biga'da 339 adet kaçak dezenfektan ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde bir iş yerinde kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, İ.A'nın iş yerinde yaptıkları aramada, dezenfektan üretim izni olmadığını tespit etti. İş yerinde 290 adet 1 litrelik , 49 adet 100 mililitrelik olmak üzere 339 adet 'Troya alkol bazlı el hijyeni' ibareli kaçak dezenfektan ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli İ.A. hakkında yasal işlem yapıldı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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