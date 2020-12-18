18.12.2020 - 11:11 | | DHA
Biga'da polislerden engelli Yiğit'e doğum günü sürprizi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Yiğit Bakali'nin 11'inci yaş günü, polis ekipleri tarafından evine getirilen pasta ile kutlandı.
Biga ilçesinde Nadide-Sadullah Özay çiftinin bakımını üstlendikleri zihinsel engelli Yiğit Bakali'ye Biga Emniyet Müdürlüğü personeli sürpriz yaş günü kutlaması yaptı. Ekipler, pasta ile Yiğit'in ikamet ettiği eve geldi. Bu sırada kendisini bekleyen polisleri gören çocuk heyecanlandı. Ardından da polis ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Doğum günü pastasındaki mumu üfleyen Yiğit'e polisler oyuncak araba hediye etti. Nadide-Sadullah Özay çifti, süpriz doğum günü pastasıyla gerçekleştirdikleri kutlama için Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve emniyet personeline teşekkür etti.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.