Biga’da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Biga ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahte alkolden 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, sahte alkol satışı yapan adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte alkol imalatında kullanılan 81 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.