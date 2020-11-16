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16.11.2020 - 10:34 | | DHA

Biga’da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, sahte alkol satışı yapan adreslere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Biga’da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Biga ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahte alkolden 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, sahte alkol satışı yapan adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte alkol imalatında kullanılan 81 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.
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