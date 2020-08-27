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27.08.2020 - 12:16 | | İHA

Bilecik'den Bursa'ya uyuşturucu getirirken yakalandı!

Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu getiren zanlı, kovalama neticesinde yakalandı.

Bilecik'den Bursa'ya uyuşturucu getirirken yakalandı!

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan 47 yaşındaki İ.A.'nın Bilecik'den İznik'e uyuşturucu getireceği istihbaratını aldı. İ.A.'yı yakalamak için harekete geçen ekipler, İznik girişinde beklemeye geçti. İ.A.'nın yaklaştığı sırada operasyon için düğmeye basıldı. 14 LC 486 plakalı aracıyla önü kesilen İ.A. aracı bırakarak kaçmaya başladı.

Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan İ.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 260 gram esrar ele geçirildi. Sorguya alınan İ.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

Küçük çocuğa köpek saldırısı kameradaEyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
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