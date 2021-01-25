Bilecik'te fuhuş baskını! 2'si bayan, 8 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bir eve düzenledikleri fuhuş operasyonda 2'si bayan, 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.S., E.Y., F.A., M.Y., F.A., A.K., İ.K. ve E.İ. isimli şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ilk ifadelerinin ardından "Fuhuşa Yer Temin Etmek" ve "Fuhuşa Aracılık Etmek" suçlarından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildiler.
Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladıİzmir'de mobilyacı çırağı olarak başladığı iş hayatında Avrupa'nın önde gelen mobilya tesislerinden birini kuran Ali Fuat Gürle, 5 ülkede kendi mağazasını da açarak 18 ülkedeki evlerin çocuk ve genç odalarını döşüyor.