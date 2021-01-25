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25.01.2021 - 13:19 | | İHA

Bilecik'te fuhuş baskını! 2'si bayan, 8 kişi yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonunda 2'si bayan 8 kişi "Fuhuşa Yer Temin Etmek" ve "Fuhuşa Aracılık Etmek" suçlarından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildiler.

Bilecik'te fuhuş baskını! 2'si bayan, 8 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bir eve düzenledikleri fuhuş operasyonda 2'si bayan, 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.S., E.Y., F.A., M.Y., F.A., A.K., İ.K. ve E.İ. isimli şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ilk ifadelerinin ardından "Fuhuşa Yer Temin Etmek" ve "Fuhuşa Aracılık Etmek" suçlarından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildiler.

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