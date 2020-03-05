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05.03.2020 - 18:50 | | AA

Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Pazaryeri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaşanan kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Y.T, S.A, A.A. ve Ö.F.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesine sevk edilen şüphelilerden S.A., A.A. ve Ö.F.D. tutuklanırken, Y.T. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

 

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