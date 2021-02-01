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01.02.2021 - 17:06 | | DHA

Bilecik’te kaçak define kazısı! 3 kişi suçüstü yakalandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik’te kaçak define kazısı! 3 kişi suçüstü yakalandı

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükyenice köyü Meryemdağı mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheliler E.Ö., M.K. ve T.D.’yi kayalık bölgede bulunan mağara içerisinde hilti, matkap ve patlayıcı madde ile kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ele geçirilen patlayıcı maddeler ise Bilecik Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı tarafından gerekli incelemenin yapılmasının ardından imha edildi.

Soruşturma sürüyor.

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