MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bilecik'te tarihi eser operasyonu! Suçüstü yakalandılar
ABONE OL
18.08.2020 - 11:28 | | İHA

Bilecik'te tarihi eser operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Bilecik'te tarihi eser operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Alınan bilgilere göre Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Soğcakpınar köyü Kaşıkçı mahallesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda tarihi eser bulmak maksadıyla arama ve izinsiz kazı yaptıkları esnada 4 kişi suçüstü yakalandı.

Yakalanan M.T, A.P, İ.S. ve H.İ.Ö isimli şahıslarla birlikte (1) adet detektör, (1) adet bilgisayar ve bunlara ait aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler haklarında yasal işlem başlatıldı.

 

 

Akılalmaz olay! Başına kedi düştü, gözünü hastanede açtıÇin'de köpeğiyle birlikte yürürken başına komşusunun kedisi düşen adam, 23 gün hastanede kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilecik'te tarihi eser operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Bilecik'te tarihi eser operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Milli Piyango Online üzerinden On Numara çekiliş sonucu sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (17 Ağustos)

Milli Piyango Online üzerinden On Numara çekiliş sonucu sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (17 Ağustos)

Sıradaki Haber