Biletini öne çekmiş

Alev Gençoğlu dün öğle namazına müteakip Kadıköy Galip Paşa Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende taziyeleri Gençoğlu’nun ağabeyi Hakan Gençoğlu ve annesi Hayriye Gençoğlu kabul etti. Gençoğlu’nun arkadaşları tabutunun üzerine çiçekler bırakarak gözyaşı döktü. Törene, Gençoğlu’nun ailesi, yakınları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve sanatçı Erol Evgin ile çok sayıda vatandaş katıldı.





Alev Gençoğlu’nun annesi Hayriye Gençoğlu, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.



Gençoğlu’nun 40 senelik dostu olduğunu belirten Dilek Pırıldar, “Herkese faydası dokunan ve çok iyi bir insandı. Dönmeden önce beni aradı. ‘İşim erken bitti. Bir şeyim yokmuş’ dedi. O yüzden biletini öne çektiğini söyledi. Geldiğinde buluşacaktık, yemeğe gidecektik” derken diğer yakın arkadaşı Müge Hancı da şunları söyledi: “12 yaşından beri arkadaşımdı. Annesiyle birlikte yaşıyordu. Uzun yıllar muhasebecilik yaptıktan sonra emekli oldu. İzmir’e günübirlik boyun fıtığı tedavisi için gitti. MR çektikten sonra tedavisi erken bitince akşam 21.00’deki uçağını öne alarak saat 5’te binmiş. Bu dünyadan bir melek geçti. Melek gibi bir insandı.” Gençoğlu, düzenlenen cenaze törenin ardından Karacahmet Mezarlığında toprağa verildi.