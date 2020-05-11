Bilgi sahibi olmak temel ihtiyaç

Koronavirüs haber kaynaklarında konvansiyonel medya önde gidiyor

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını, insanların hayatını ciddi oranda etkileyip değişmesine neden olduğuna hepimiz şahitlik ediyoruz.

Küresel alanda neredeyse 2,6 milyar insan sosyal izolasyonla evlerine kapanması, salgın etkileri sürdükçe virüsle ilgili bilgi sahibi olma isteği çok önemli ihtiyaç haline geldi. Toplumda En büyük bilgi kaynağı konvansiyonel medya olarak herkesin ulaşabildiği alan oldu.

Haberlerin herkes tarafından en kolay erişildiği alan halen televizyondaki haber programları (%86) oldu. Ardından; her 10 kişiden 5’i internet haber siteleri/gazeteler, 4’ü ise Facebook ve Twitter gibi sosyal medya üzerinden haber alıyor. Televizyondaki tartışma programları da benzer büyüklükte bir kitle tarafından takip ediliyor.

Diğer bir gündem konusu da, vatandaşların neredeyse tamamına yakını hem kendilerinin hem de yakın çevrelerinin salgın konusunda yeteri kadar önlem aldığını düşünürken, diğer vatandaşlara karşın eleştirel bir bakış açısı söz konusu.

Türkiye de önlemler alınmaya devam ediyor. Yetkililer zorunlu olmadıkça ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı yapıyor. Doktorlar; sokağa çıkmak zorunda olanlara eldiven takma, kolonya bulundurma ve kalabalık yerlerden uzak durma tavsiyesinde bulunuyor.

Ancak buna rağmen istenilen tutum tam olarak sağlanamadığından vatandaşların sadece üçte biri diğer vatandaşların da salgın karşısında yeterli önlem aldığını düşünüyor.

Koronavirüs haber kaynakları

Toplumda hemen hemen tüm vatandaşlar salgınla ilgili haberleri takip ediyor. En büyük bilgi kaynağı halen televizyondaki haber programları (%86). Ayrıca her 10 kişiden 5’i internet haber siteleri/gazeteler, 4’ü ise Facebook ve Twitter gibi sosyal medya üzerinden haber alıyor. Televizyondaki tartışma programları da benzer büyüklükte bir kitle tarafından takip ediliyor.

* Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu araştırması 24 - 28 Nisan 2020

KORONAVİRÜSE KARŞI KORUNMA

Vatandaşların neredeyse tamamına yakını hem kendilerinin hem de aile/yakın çevrelerinin salgın konusunda yeteri kadar önlem aldığını düşünürken, diğer vatandaşlara karşın eleştirel bir bakış açısı söz konusu. Vatandaşların sadece üçte biri diğer vatandaşların da salgın karşısında yeterli önlem aldığını düşünüyor.

Koronavirüs süresince yapılan aktiviteler

Salgın günlük yaşamdaki alışkanlıkları da değişime uğratıyor. Bireyler, karantina, sokağa çıkma yasakları ve hijyen endişesiyle evde daha sık yemek yapıyor. Salgının hayatımıza getirdiği yeniliklerden birisi ise evde ekmek yapmak. Evde ilk kez ekmek yapan veya yapma sıklığını arttıranların oranı oldukça yüksek (%50). Uygulamalar üzerinden yakın çevreyle görüntülü görüşmek de oldukça yaygınlaşmış. Teknoloji, aile ve arkadaşlarla yüzyüze görüşememenin verdiği sıkıntıları bir nebze de olsa azaltıyor.

Türkiye’de doktorlar koronavirüs sürecinde kendilerinden çok yakınları için endişeli

Mayıs 2020 İstanbul, Türkiye

Ipsos tarafından Türkiye’deki 40’ı aşkın ilde, 10’dan fazla uzmanlık alanında doktorlarla gerçekleştirilen araştırmada Koronavirüs salgınıyla ilgili doktorların düşüncelerini ve mevcut pratiklerine etkisini anlamaya yönelik detaylı bir rapor hazırlandı.

Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben kamuoyunun bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak beraberinde hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının toplumdaki yansımalarını Ipsos düzenli olarak takip etmektedir. Ipsos’un koronavirüs salgın sürecinde “Toplum Nabzı Genel Kamuoyu Araştırması”nın ikinci ve üçüncü dönem açıklanan özet sonuçlarında; kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile %94’e çıkmıştı Pandemi sürecinde en fazla risk altında olan mesleki grup; doktorların büyük çoğunluğu %72’si kendilerinden ziyade yakınları için endişe ediyor.

Endişenin dışında yöneltilen; ‘Koronavirüs salgın sürecinde Doktorların mesleki pratiklerinde ne gibi değişimler oluyor?’ sorusuna Ipsos’un Kovid-19 Doktor Araştırmasına göre, doktorların %44’ü bazı hastaları için ameliyatların iptal edildiğini veya ertelediğini belirtiyor. %58’i ise bölümlerindeki hekim sayısının Kovid-19 vakasıyla ilgilenmesi nedeniyle azaldığını belirtiyor. Doktorların hasta sayısındaki değişimleri konusunda ise Kovid-19 öncesine nazaran haftalık gördükleri hasta sayısında %69’luk bir azalma olduğunu anlatıyor.

Hekimlerin Kovid-19’a dönük öngörüleri; Ipsos Kovid-19 Doktor Araştırmasına göre %54’ü, Kovid-19’un grip gibi mevsimsel olduğunu belirtirken, %25’i ise tek seferlik bir pandemi olduğunu düşünüyor.





NOT: Bu çalışma, Ipsos tarafından 10 – 16 Nisan tarihlerinde Türkiye’deki 481 hekimle online görüşmelerle gerçekleştirildi. 40’ı aşkın şehirdeki 10’dan fazla uzmanlık alanındaki hekimler araştırmada kapsandı.