Bilim insanları aşı için kolları sıvadı

“KOVİD-19 Türkiye Platformu” koordinasyonunda gerçekleştirilen “Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı”nda bir araya gelen bilim insanları, Türkiye’de sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Binlerce kişinin internet üzerinden takip ettiği konferansta yeni aşı ve ilaç çalışmaları anlatıldı. Konferansa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilim insanlarının yanında olduklarını belirterek, “Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok” dedi.

Bu çalışmanın Türkiye’de Kovid-19’a odaklı ilk sanal konferans olduğunu dile getiren Bakan Varank, Türkiye’nin etkin araştırma geliştirme altyapıları ve yetkin bilim insanlarının koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına küresel katkılar vermek için kolları sıvadığını vurguladı. Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK’ın liderlik ettiğini dile getiren Varank, bu alanda koronavirüsle ilgili ilk toplantının virüs Çin sınırları içindeyken yapıldığını ifade etti. Sürecin en hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün koordinasyonunda Kovid-19 alt platformunu kurduklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

“Hocalarımızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. Kovid-19 Platformu altında yedi farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı yedi farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor. 24 üniversite, sekiz kamu Ar-Ge birimi ve sekiz özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Yeter ki netice alalım, en kısa sürede sonuca ulaşalım. Biz burada yeni araştırma altyapısı kurmuyoruz, var olan altyapılarımızda en verimli şekilde birlikte çalışarak sonuca ulaşmak istiyoruz.”

Koordinasyon içinde

Varank, devletin hem salgının yayılımını engellemek hem de oluşan yeni sosyal durumları yönetmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydederek, tüm bakanlıkların ve kurumların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.

Yapılacak projelerle aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizlerinin tamamlanacağını anlatan Varank, sonraki aşamada tüm sonuçların, ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na aktarılacağını kaydetti.

14 aşı ve ilaç geliştirme projesi

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, “Şu an 216 araştırmacımızın yer aldığı 14 aşı ve ilaç geliştirme projesi yürürlükte. Savunma sanayiimizde olduğu gibi yerli ve milli teknolojilerimizle sağlıkta aşı ve ilaç alanında da başarı elde edeceğiz” dedi.

‘En etkili tedavi ile karşı karşıyayız’

Sanal konferansa katılan Acıbadem Labmed Koordinatörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, konvalesent plazma tedavisiyle ilgili olarak, “Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu, ‘Konvelsan plazma’ dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu. Konvelsan plazma dediğimiz şey, bağışık insanların kanının diğer insanların tedavisi için kullanılması. Bu metot, EBOLA verisine baktığımız zaman etkili oldu ve emniyetli olduğunu görüyoruz. İnfluenza çalışmalarında aynı sonuçları görüyoruz. H1N1 verileri de aynı şekilde emniyetli ve etkili olduğunu gösteriyor. SARS ve MERS verisi özellikle erken kullanımda etkili ve emniyetli olduğunu gösteriyor. Ve son olarak da COVİD-19’da yapılan çalışmalar ileri seviyedeki hastalarda dahi etkin ve emniyetli olduğunu gösteriyor” dedi.

Prof. Dr. Ovalı, bu süreçte yapılan mevcut tedavilerin hiçbirinin ölüm hızını değiştirmediğini vurgularken, buun da mevcut tedavilerin işe yaramadığını ve daha acil bir şeye gereksimin olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Yaptıkları çalışmaları anlatan Prof. Dr. Ovalı, bu noktada hızlı donör çağrısı yapılması gerektiğinin önemini vurguladı.