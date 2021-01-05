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05.01.2021 - 13:04 | | AA

Bilim insanlarÄ± duyurdu! HeyecanlandÄ±ran keÅŸif

Jeopark Belediyeler BirliÄŸi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YiÄŸit Karakuzu, Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global JeoparkÄ± alanÄ±ndaki volkanik arazide yer alan insan ayak izleri ve kÃ¼ller Ã¼zerinde bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Ayak izleri ve kÃ¼ller milattan Ã¶nce 3 bin 300 ila 3 bin yÄ±l aralÄ±ÄŸÄ±nda bir yaÅŸa sahip. KanlÄ±kaya duvar resimleriyle ayak izlerinin aynÄ± dÃ¶neme ait olmasÄ± yÃ¼ksek ihtimal." dedi. Bilim insanlarÄ± daha Ã¶nce buluntularÄ±n 12 bin yÄ±llÄ±k olduÄŸunun dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak bu kadar kapsamlÄ± bir bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ilk kez yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Bilim insanlarÄ± duyurdu! HeyecanlandÄ±ran keÅŸif
Manisa'daki jeopark alanÄ±nda ayak izi ve küllerin geçmiÅŸi araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Manisa'daki jeopark alanÄ±nda ayak izi ve küllerin geçmiÅŸi araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Manisa'daki jeopark alanÄ±nda ayak izi ve küllerin geçmiÅŸi araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Hacettepe Ãœniversitesi, Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi, Manisa Celal Bayar Ãœniversitesi, Almanya'nÄ±n Heidelberg Ãœniversitesi ve Avustralya'nÄ±n Curtin Ãœniversitesinden akademisyenlerin oluÅŸturduÄŸu komisyon, Sindel Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda bulunan ayak izleri ile kaya resimlerini inceledi.

Buluntular Ã¼zerinde iki ayrÄ± tarihleme metodu uygulayan bilim insanlarÄ±, tespitlerini "Tarih Ã¶ncesi insanlar tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lebilen ve kaydedilen volkanik patlama" adlÄ± makalede yayÄ±mladÄ±.

Â Ayak izlerinin Ã‡akallar Volkan Konisi'nin aktif olduÄŸu tarihlere ait olduÄŸuna iÅŸaret eden bilim insanlarÄ±, dÃ¶nemin insanlarÄ±nÄ±n volkanik patlamalara tanÄ±klÄ±k ettiÄŸini ve bunu resimlerle kayalara kaydettikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Bilim insanlarÄ±, Ã‡akallar VolkanÄ± patlamasÄ± ile 1968 yÄ±lÄ±nda keÅŸfedilen tarih Ã¶ncesi insan ayak izleri, kÃ¼l ve KanlÄ±kaya'daki resimleri milattan Ã¶nce 3 bin ila bin yÄ±l Ã¶ncesine denk gelen Bronz Ã‡aÄŸÄ±'na tarihlendirdi.

Â "VOLKANI TASVÄ°R ETMÄ°ÅžLER"

Jeopark Belediyeler BirliÄŸi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Jeofizik MÃ¼hendisi YiÄŸit Karakuzu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce buluntularÄ±n 12 bin yÄ±llÄ±k olduÄŸunun dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak bu kadar kapsamlÄ± bir bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ilk kez yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ã‡akallar VolkanÄ±'nÄ±n en son milattan Ã¶nce 14 bin ila 3 bin yÄ±llarÄ± arasÄ±nda aktif olduÄŸunun tahmin edildiÄŸini aktaran Karakuzu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu alanda yer alan volkanik malzemenin yaÅŸÄ±, bu dÃ¶nem aralÄ±ÄŸÄ±nda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ayak izleri ve kÃ¼ller milattan Ã¶nce 3 bin 300 ila 3 bin yÄ±l aralÄ±ÄŸÄ±nda bir yaÅŸa sahip. KanlÄ±kaya duvar resimleriyle ayak izlerinin aynÄ± dÃ¶neme ait olmasÄ± yÃ¼ksek ihtimal. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KanlÄ±kaya duvar resimlerini Ã§izenler, muhtemelen bir volkanÄ± ve volkana giden yolu tasvir etmiÅŸ. Belki de yapan kiÅŸi imza olarak kendi el izini bÄ±rakmÄ±ÅŸ."

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26 bin yÄ±llÄ±k ayak izleri yok oluyor

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Bilim insanlarÄ± duyurdu HeyecanlandÄ±ran keÅŸif

5 lirayÄ± 50 bin liraya satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±! Gören inanamÄ±yorVan'da yaÅŸayan Sezgin YÄ±lmaz (27), hatalÄ± basÄ±m 5 TL'yi 50 bin TL'ye satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±. YÄ±lmaz, alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ktan sonra aldÄ±ÄŸÄ± para üstünde 5 TLâ€™nin saÄŸ üst köÅŸesindeki 5'in yarÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettiÄŸini belirtti.
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