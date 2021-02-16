Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca'nın son dakika açıklamaları bekleniyor...

Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında her hafta koronavirüs salgını seyrine ilişkin değerlendirmeler yapmak adına toplanan Bilim Kurulu bu hafta ne zaman, saat kaçta toplanacak? İşte Bilim Kurulu Toplantısının saati...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahretttin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.