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29.04.2020 - 12:44 |

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı bugün yeniden bir araya geliyor. Corona virüs bilim kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlayacak? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 14:00'te video konferans yöntemi ile toplanacak. Türkiye'deki son duruma ilişkin değerlendirmeler alınabilecek olan kararlar tavsiyeler değerlendirmeye alınacak. Yapılacak olan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapılması bekleniyor

Corona virüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

 

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