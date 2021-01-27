Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu kararları ne olacak?

Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti. Koronavirüs salgının gündemde yer aldığı bu dönemde Bilim Kurulu toplantısının detayları vatandalar tarafından merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, kararlar ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantıları merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak.

AÇIKLAMA YAPILACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.