Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak?

Corona virüs günlerinde her toplantı halk tarafından merakla bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yeni kararlar alınırken bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın neler açıklayacağı büyük merak konusu... Peki toplantı ne zamna başlayacak, Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak?

TOPLANTI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saaat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanıyor. Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.