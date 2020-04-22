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22.04.2020 - 16:30 |

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 17:00'de Bilim Kurulu ile telekonferans yöntemi ile bir araya gelecek. Türkiye'de corona virüse ilişkin son gelişmeler, alınması gereken yeni tedbirler, Ramazan ayında izlenecek yol haritası üzerinde gündeme ilişkin konular değerlendirilecek. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçip açıklama yapması bekleniyor.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle ülkemizde oluşturulan Bilim Kurulu üyeleri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yeniden bir araya gelecek. Bakan Koca tarafından bugün 17:00'de başlayacak olan Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından alınan kararlar ve günlük rakamların Bakan Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katılacağı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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