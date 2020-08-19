Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı bugün yeniden bir araya geliyor. Son dönemde artan korona virüs vakalarının ardından alınabilecek önlemler toplantıda ele alınacak. Ağustos ayının büyük bölümünün geride kalmasının ardından Sonbahar ve Kış aylarında korona virüste ikinci dalga olup olmayacağı konusuda ele alınacak. Aynı zamanda dünyada yapılan aşı çalışmalarına ek Türkiye'nin çalışmalarında geldiği son durum ele alınacak

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantısı saat 17:00'de başlayacak. 19:00'da sona ermesi beklenen toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.