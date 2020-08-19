19.08.2020 - 09:50 |
Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Korona virüs Bilim Kurulu bugün yeniden bir araya gelecek. Geçtiğimiz hafta içerisinde okulların açılış tarihinin konuşulduğu Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya dair açıklamalarda bulunmuştu. Bugün gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu toplantısında ise son dönemde artan vaka sayıları ve alınabilecek olan önlemler ve dünyadaki aşı çalışmaları ele alınacak. Peki Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?
Bilim Kurulu toplantısı bugün yeniden bir araya geliyor. Son dönemde artan korona virüs vakalarının ardından alınabilecek önlemler toplantıda ele alınacak. Ağustos ayının büyük bölümünün geride kalmasının ardından Sonbahar ve Kış aylarında korona virüste ikinci dalga olup olmayacağı konusuda ele alınacak. Aynı zamanda dünyada yapılan aşı çalışmalarına ek Türkiye'nin çalışmalarında geldiği son durum ele alınacak
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Bilim Kurulu toplantısı saat 17:00'de başlayacak. 19:00'da sona ermesi beklenen toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.